不二家は、2026年5月12日から「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」を全国で発売する。小袋サイズの「カントリーマアムチビまみれザ･ワールド(スイス編)パウチ」も同時発売する。「チョコまみれザ･ワールド」は、「カントリーマアムチョコまみれ」のスピンオフとして2024年2月にスタートしたシリーズ。チョコまみれのキャラクター“まみれさん”が世界を旅しながら、行く先々の土地を満喫していくというテーマで