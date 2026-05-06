「ヨーロピアンミルク味」のチョコまみれ発売、コンビニ限定の小袋サイズも【不二家】

不二家は、2026年5月12日から「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」を全国で発売する。小袋サイズの「カントリーマアムチビまみれザ･ワールド(スイス編)パウチ」も同時発売する。

「チョコまみれザ･ワールド」は、「カントリーマアムチョコまみれ」のスピンオフとして2024年2月にスタートしたシリーズ。チョコまみれのキャラクター“まみれさん”が世界を旅しながら、行く先々の土地を満喫していくというテーマで展開している。

今回は、初夏にぴったりな、涼しげなスイスを旅するまみれさんをイメージした「ヨーロピアンミルク味」のチョコまみれを発売する。

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◆「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」

92g(個装紙込み)、オープンプライス

オランダ産ココアを練り込んだしっとりチョコクッキー生地にヨーロッパ産ミルクとホワイトチョコチップを組み合わせ、チョコレートでコーティングした。

スイスを旅するまみれさんを描いたストーリー性のある個包装デザインは全7種。封入はランダムで、1袋で全7種が揃わない場合もある。

◆「カントリーマアムチビまみれザ･ワールド(スイス編)パウチ」

38g、オープンプライス

コンビニエンスストアなど、一部流通限定で発売する。