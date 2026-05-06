「ヨーロピアンミルク味」のチョコまみれ発売、コンビニ限定の小袋サイズも【不二家】
不二家は、2026年5月12日から「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」を全国で発売する。小袋サイズの「カントリーマアムチビまみれザ･ワールド(スイス編)パウチ」も同時発売する。
「チョコまみれザ･ワールド」は、「カントリーマアムチョコまみれ」のスピンオフとして2024年2月にスタートしたシリーズ。チョコまみれのキャラクター“まみれさん”が世界を旅しながら、行く先々の土地を満喫していくというテーマで展開している。
今回は、初夏にぴったりな、涼しげなスイスを旅するまみれさんをイメージした「ヨーロピアンミルク味」のチョコまみれを発売する。
【「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」の画像はこちら】◆「カントリーマアムチョコまみれザ･ワールド(スイス編)」
92g(個装紙込み)、オープンプライス
オランダ産ココアを練り込んだしっとりチョコクッキー生地にヨーロッパ産ミルクとホワイトチョコチップを組み合わせ、チョコレートでコーティングした。
スイスを旅するまみれさんを描いたストーリー性のある個包装デザインは全7種。封入はランダムで、1袋で全7種が揃わない場合もある。
38g、オープンプライス
コンビニエンスストアなど、一部流通限定で発売する。