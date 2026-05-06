あおり運転は、単なる「マナーの悪いドライバー」によるものだけではありません。時には、正常な判断能力を失った「極めて危険な存在」がハンドルを握っていることもあります。こうした事案に直面した際、私たちが真っ先に捨てるべきは「正論」です。「悪いのは相手だ」「話せばわかる」という常識が通用しない相手に対して、正義感を振りかざすことは、自らを守る防壁を崩すことになりかねないからです。今回は、あおり運転に遭い