◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月5日英ロンドン）決勝トーナメント1回戦が行われ、女子の日本はクロアチアを3―0で下して16強入りを決めた。決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦は3戦全勝で1位突破。迎えたクロアチア戦では今大会初めて早田ひな（日本生命）がメンバーから外れ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）の3人で臨んだ。3人はそろってストレート勝ち。橋本と面