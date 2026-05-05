神奈川県庁（資料写真）公立中学校の部活動を民間団体などに委ねる地域展開（地域移行）を巡り、県は本年度、県内の企業や大学、プロスポーツチームなどと連携した取り組みを始める。地域のクラブや外部の人材に指導を任せることで教員の負担を減らすとともに、より専門的な指導につなげる狙い。県は指導者の派遣や用具の提供などが可能な団体を募り、部活動改革を加速させたい考えだ。休日や放課後に行われる部活動は教員が長