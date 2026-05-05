熊本市中心部から車で北へ約1時間の場所に位置する「植木温泉」は、合志川の清流沿いに広がる静かな温泉郷です。かつては「平島温泉」という名称で親しまれ、明治28年の創業以来、2026年には開湯130年という大きな節目を刻んでいます。こちらの自慢は何といっても、その格別な泉質にあります。pH8.0前後のアルカリ性単純温泉は、肌表面を優しく整え、なめらかにしてくれるのが特徴。入浴した瞬間に肌がとろとろと潤うような独特の