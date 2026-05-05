【熊本県】「天然の化粧水」とろとろの湯に癒やされる植木温泉。開湯130年の歴史と伝説の地を巡る旅へ
熊本市中心部から車で北へ約1時間の場所に位置する「植木温泉」は、合志川の清流沿いに広がる静かな温泉郷です。
かつては「平島温泉」という名称で親しまれ、明治28年の創業以来、2026年には開湯130年という大きな節目を刻んでいます。
こちらの自慢は何といっても、その格別な泉質にあります。pH8.0前後のアルカリ性単純温泉は、肌表面を優しく整え、なめらかにしてくれるのが特徴。
入浴した瞬間に肌がとろとろと潤うような独特の湯心地で「天然の化粧水」とも呼ばれるそのお湯は、地元の女将さんたちの美肌の秘訣とも噂されています。
また、植木温泉には「温泉ソムリエ」が5名在籍しており、正しい入浴法や温泉の魅力を伝えてくれるのも心強いポイント。
商売っ気は控えめながら、親子3代で通うファンも多いという温かなおもてなしの心と、温泉街らしいゆったりとした時間が、訪れる人の心と身体を芯から解きほぐしてくれます。
車で数分の場所には、絶世の美女・小野小町が産湯に使ったという伝説が残る「小野泉水公園」があり、5月中旬から6月上旬にはホタルが舞う幻想的な景色を楽しめます。また、歴史ファンなら外せないのが「田原坂公園」です。明治10年の西南戦争における最大の激戦地として知られ、資料館では当時の貴重な資料を閲覧できます。
さらに、剣豪・宮本武蔵が『五輪書』を著した「霊巌洞」や、彼が眠る「武蔵塚公園」も1時間圏内に位置しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
かつては「平島温泉」という名称で親しまれ、明治28年の創業以来、2026年には開湯130年という大きな節目を刻んでいます。
こちらの自慢は何といっても、その格別な泉質にあります。pH8.0前後のアルカリ性単純温泉は、肌表面を優しく整え、なめらかにしてくれるのが特徴。
また、植木温泉には「温泉ソムリエ」が5名在籍しており、正しい入浴法や温泉の魅力を伝えてくれるのも心強いポイント。
商売っ気は控えめながら、親子3代で通うファンも多いという温かなおもてなしの心と、温泉街らしいゆったりとした時間が、訪れる人の心と身体を芯から解きほぐしてくれます。
「植木温泉」周辺には何がある？温泉を堪能した後は、歴史と伝説に彩られた周辺スポットの散策がおすすめです。
車で数分の場所には、絶世の美女・小野小町が産湯に使ったという伝説が残る「小野泉水公園」があり、5月中旬から6月上旬にはホタルが舞う幻想的な景色を楽しめます。また、歴史ファンなら外せないのが「田原坂公園」です。明治10年の西南戦争における最大の激戦地として知られ、資料館では当時の貴重な資料を閲覧できます。
さらに、剣豪・宮本武蔵が『五輪書』を著した「霊巌洞」や、彼が眠る「武蔵塚公園」も1時間圏内に位置しています。
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