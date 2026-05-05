熊本市にある植木温泉は、開湯130年の歴史ある温泉郷です。pH8.0前後のアルカリ性の湯がもたらすとろとろの肌触りが特徴で、「美人の湯」としても評判。懐かしい情緒が漂う街並みと温泉ソムリエが在籍する質の高い宿が魅力です。

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熊本市中心部から車で北へ約1時間の場所に位置する「植木温泉」は、合志川の清流沿いに広がる静かな温泉郷です。

かつては「平島温泉」という名称で親しまれ、明治28年の創業以来、2026年には開湯130年という大きな節目を刻んでいます。

こちらの自慢は何といっても、その格別な泉質にあります。pH8.0前後のアルカリ性単純温泉は、肌表面を優しく整え、なめらかにしてくれるのが特徴。

入浴した瞬間に肌がとろとろと潤うような独特の湯心地で「天然の化粧水」とも呼ばれるそのお湯は、地元の女将さんたちの美肌の秘訣とも噂されています。

また、植木温泉には「温泉ソムリエ」が5名在籍しており、正しい入浴法や温泉の魅力を伝えてくれるのも心強いポイント。

商売っ気は控えめながら、親子3代で通うファンも多いという温かなおもてなしの心と、温泉街らしいゆったりとした時間が、訪れる人の心と身体を芯から解きほぐしてくれます。

「植木温泉」周辺には何がある？

温泉を堪能した後は、歴史と伝説に彩られた周辺スポットの散策がおすすめです。

車で数分の場所には、絶世の美女・小野小町が産湯に使ったという伝説が残る「小野泉水公園」があり、5月中旬から6月上旬にはホタルが舞う幻想的な景色を楽しめます。また、歴史ファンなら外せないのが「田原坂公園」です。明治10年の西南戦争における最大の激戦地として知られ、資料館では当時の貴重な資料を閲覧できます。

さらに、剣豪・宮本武蔵が『五輪書』を著した「霊巌洞」や、彼が眠る「武蔵塚公園」も1時間圏内に位置しています。

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All About ニュース編集部
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(文:All About ニュース編集部)