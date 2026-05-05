公共の交通機関は5月5日、Uターンをする人で混雑しました。空港や駅で、別れを惜しむ姿がみられました。 福岡空港の国内線ターミナルは、連休を福岡などで過ごし、帰路につく人で混雑していました。北海道から観光に来ていた6人家族は、福岡県糸島市にある「白い鳥居」など、以前から気になっていた観光スポットを5日間の日程で巡りました。■北海道に帰る家族「福岡はたくさん買い物をするところがあっていいな