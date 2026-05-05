公共の交通機関は5月5日、Uターンをする人で混雑しました。空港や駅で、別れを惜しむ姿がみられました。

福岡空港の国内線ターミナルは、連休を福岡などで過ごし、帰路につく人で混雑していました。



北海道から観光に来ていた6人家族は、福岡県糸島市にある「白い鳥居」など、以前から気になっていた観光スポットを5日間の日程で巡りました。



■北海道に帰る家族

「福岡はたくさん買い物をするところがあっていいなと思いました。楽しかった。」

「明太子を食べて、おいしかったです。」

「もつ鍋。2日連続で食べました。本場はおいしいなと思いました。」





福岡の定番グルメは、美食の宝庫、北海道の人の心もつかんでいました。就職のため、4月に東京に引っ越した23歳の男性は、1か月ぶりに帰省し連休を家族と過ごしました。■息子「新生活が体感すごく長く感じたので、家族と久々に会えてうれしかったです。」■父親Q.息子さんは変わっていましたか？「あまり変わっていなかったです。」■息子「たくましくなっただろ！」■父親「厳しい社会生活だと思いますが、頑張って、体調を崩さず元気に働いてくれたらと思います。」福岡空港は、5月6日まで混雑が続く見込みです。

JR博多駅では、山陽新幹線の上りが混雑のピークを迎えています。



こちらは結婚2年目の夫婦です。奥さんの祖母に会うために東京から訪れていました。滞在中は、夫婦で福岡グルメを堪能したそうです。



■夫婦

「久しぶりに会えてうれしかったです。リフレッシュになったし、いい気分転換で、これからも頑張れそうです。」

「もつ鍋、明太子。ゴマサバも、ラーメンも、屋台も行きました。」



こちらは愛知から来ていた女の子です。福岡の祖父母の家で過ごすのは、およそ1年半ぶりだったそうです。



■子ども

「ららぽーとに行った。イヤリングを買ってもらった。」

Q.誰に買ってもらいましたか？

「ばぁば。」

■祖母

「よかったですね。」



前日は、博多港に一緒に行き、福岡海上保安部の巡視船「やしま」の前でパシャリ。



■子ども

「大きかった。おもしろかった。」



そろそろ、お別れの時間です。



ゴールデンウイークもいよいよ終盤。新幹線「のぞみ」は、6日まで全席指定席です。



JR西日本によりますと、5日と6日の山陽新幹線の上りは、ほぼ満席になっているということです。