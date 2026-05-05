「家族と会えてうれしかった」多くの人が帰路に 博多駅と福岡空港は混雑
公共の交通機関は5月5日、Uターンをする人で混雑しました。空港や駅で、別れを惜しむ姿がみられました。
福岡空港の国内線ターミナルは、連休を福岡などで過ごし、帰路につく人で混雑していました。
北海道から観光に来ていた6人家族は、福岡県糸島市にある「白い鳥居」など、以前から気になっていた観光スポットを5日間の日程で巡りました。
■北海道に帰る家族
「福岡はたくさん買い物をするところがあっていいなと思いました。楽しかった。」
「明太子を食べて、おいしかったです。」
「もつ鍋。2日連続で食べました。本場はおいしいなと思いました。」
就職のため、4月に東京に引っ越した23歳の男性は、1か月ぶりに帰省し連休を家族と過ごしました。
■息子
「新生活が体感すごく長く感じたので、家族と久々に会えてうれしかったです。」
■父親
Q.息子さんは変わっていましたか？
「あまり変わっていなかったです。」
■息子
「たくましくなっただろ！」
■父親
「厳しい社会生活だと思いますが、頑張って、体調を崩さず元気に働いてくれたらと思います。」
福岡空港は、5月6日まで混雑が続く見込みです。
JR博多駅では、山陽新幹線の上りが混雑のピークを迎えています。
こちらは結婚2年目の夫婦です。奥さんの祖母に会うために東京から訪れていました。滞在中は、夫婦で福岡グルメを堪能したそうです。
■夫婦
「久しぶりに会えてうれしかったです。リフレッシュになったし、いい気分転換で、これからも頑張れそうです。」
「もつ鍋、明太子。ゴマサバも、ラーメンも、屋台も行きました。」
こちらは愛知から来ていた女の子です。福岡の祖父母の家で過ごすのは、およそ1年半ぶりだったそうです。
■子ども
「ららぽーとに行った。イヤリングを買ってもらった。」
Q.誰に買ってもらいましたか？
「ばぁば。」
■祖母
「よかったですね。」
前日は、博多港に一緒に行き、福岡海上保安部の巡視船「やしま」の前でパシャリ。
■子ども
「大きかった。おもしろかった。」
そろそろ、お別れの時間です。
ゴールデンウイークもいよいよ終盤。新幹線「のぞみ」は、6日まで全席指定席です。
JR西日本によりますと、5日と6日の山陽新幹線の上りは、ほぼ満席になっているということです。