北アルプスの奥穂高岳で男性2人が遭難し、警察は5日午前、1人を救助しました。 警察によりますと3日午後4時過ぎ岐阜県高山市の穂高岳山荘に東京都板橋区の男性（22）から「天候不良で動けない」と通報がありました。 男性は、香港から来た男性（30）と2人で入山し、「ジャンダルム」と呼ばれる標高3163メートルの岩場を登っていたということです。 5日午前10時ごろ、長野県の防災ヘリがジャンダルム付近で2