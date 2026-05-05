開催：2026.5.5 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 2 [パドレス] MLBの試合が5日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。 1回表、3番 ジャクソン・メリル 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SF 0-1 SD 1回裏、2