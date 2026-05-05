開催：2026.5.5

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 2 [パドレス]

MLBの試合が5日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。

1回表、3番 ジャクソン・メリル 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SF 0-1 SD

1回裏、2番 ケイシー・シュミット 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 SD、5番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-1 SD

6回裏、5番 ラファエル・ディバース 4球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 3-1 SD

9回表、1番 ラモン・ラウレアーノ 6球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SF 3-2 SD

試合は3対2でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで3勝1敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

ここまでジャイアンツは14勝21敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方パドレスは20勝14敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 13:24:35 更新