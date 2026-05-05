28歳の“崖っぷちアイドル”アップアップガールズ（2）の高萩千夏が、大量ワサビ寿司チャレンジに挑戦し話題になった。【映像】アイドルが大量ワサビ寿司を食べた時の表情5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の