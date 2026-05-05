28歳の“崖っぷちアイドル”アップアップガールズ（2）の高萩千夏が、大量ワサビ寿司チャレンジに挑戦し話題になった。

【映像】アイドルが大量ワサビ寿司を食べた時の表情

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

高萩は「30歳までには売れたい。そろそろ売れないと居場所無くなりそうなので気合い入れて頑張りたい」と自己PR。ベッキーより可愛く激しいことをすると宣言し、大量ワサビ寿司に挑戦した。

高萩は寿司の上にチューブワサビを高く盛って笑顔で一気食い。「美味しい！」と必死にリアクションを見せるも、「ちょっとヤバそうじゃない？」などくっきー！らが心配。少し咳き込み無表情になるも、即時に切り替え満面の笑みで飛び跳ねながら「美味しい！おかわりとかありますか？」と根性を見せた。くっきー！やベッキーは「すごいアイドル力だ」「強い！」「すごい！」など驚きの声を上げた。