【桐蔭横浜大―横浜商大】５回、２死満塁のピンチを切り抜けて喜ぶ商大・佐藤諒＝神奈川工大ＫＡＩＴスタジアム神奈川大学野球春季リーグ第５週第３日は４日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで３回戦２試合が行われ、横浜商大と神奈川大が勝ってともに２勝１敗で勝ち点３とした。桐蔭横浜大も合わせて３校が勝ち点３で並んだ。商大は１−１の三回に石塚の適時打で２点を勝ち越し。その後も七回まで毎回得点を奪い、桐蔭横浜大を