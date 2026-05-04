海外旅行に行けなくても、熊本でイタリア気分を味わえます。■客「めっちゃチョコの味」■客「めちゃくちゃ美味しいです。」今月1日から鶴屋で開催中のイタリア展。第1弾は3つの初出店を含む飲食や工芸品など60店舗が集まっています。イートインも充実していて、ナポリピッツァの世界選手権で日本人初の優勝を果たした店からは･･･ 飯田嘉太アナウンサー「ボーノです！」「モッチモチ、チーズとハムの