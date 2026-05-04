【モデルプレス＝2026/05/04】歌手のDream Amiが5月3日、自身のInstagramを更新。同日、エディオンピースウイング広島で開催されたサンフレッチェ広島レジーナのホーム最終戦でのスタイルを披露し、話題となっている。【写真】LDH所属37歳美女「お顔が小さい」美脚際立つミニスカ×ルーズソックス姿◆Dream Ami、サッカーユニフォームに合わせたミニスカで美脚公開Amiは「サンフレッチェ広島レジーナ、今シーズン