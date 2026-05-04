Dream Ami、サッカーユニ＆ミニスカでほっそり美脚披露「可愛すぎます」「スポーツスタイルも似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】歌手のDream Amiが5月3日、自身のInstagramを更新。同日、エディオンピースウイング広島で開催されたサンフレッチェ広島レジーナのホーム最終戦でのスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】LDH所属37歳美女「お顔が小さい」美脚際立つミニスカ×ルーズソックス姿
Amiは「サンフレッチェ広島レジーナ、今シーズン最後のホーム戦試合終了後にライブをさせていただきました」とつづり、写真を投稿。背中に「AMI 05」と書かれたユニフォームに、白のミニスカート、ルーズソックスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。Amiは「一緒に盛り上がってくれたサポーターの皆さん 私にまで温かいエールを、ありがとうございました 女子サッカー、めっちゃ熱かった あー、楽しかった」と満喫した様子を記している。
この投稿には「可愛すぎます」「お顔が小さい」「スポーツスタイルも似合ってる」「スタイル抜群です」「背番号05が最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LDH所属37歳美女「お顔が小さい」美脚際立つミニスカ×ルーズソックス姿
◆Dream Ami、サッカーユニフォームに合わせたミニスカで美脚公開
Amiは「サンフレッチェ広島レジーナ、今シーズン最後のホーム戦試合終了後にライブをさせていただきました」とつづり、写真を投稿。背中に「AMI 05」と書かれたユニフォームに、白のミニスカート、ルーズソックスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。Amiは「一緒に盛り上がってくれたサポーターの皆さん 私にまで温かいエールを、ありがとうございました 女子サッカー、めっちゃ熱かった あー、楽しかった」と満喫した様子を記している。
◆Dream Amiの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎます」「お顔が小さい」「スポーツスタイルも似合ってる」「スタイル抜群です」「背番号05が最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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