ABEMAは、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5人による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1を、きょう4日午後11時より放送する。【写真】真空ジェシカ・川北の恐怖のボケに大爆笑する『MAD5』メンバー『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り