令和ロマン・ケムリ、“あの頃のベッキー”姿で登場「なんで俺だけ」
ABEMAは、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5人による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1を、きょう4日午後11時より放送する。
【写真】真空ジェシカ・川北の恐怖のボケに大爆笑する『MAD5』メンバー
『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティー番組。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
初回は、ゲストにタレント・ベッキーが登場。冒頭では、くっきー！の口からシーズン1の放送回数が「全20回」であることが発表され、メンバーたちが「海外のドラマ見てえじゃん！」と驚がくするなか、記念すべきレギュラー放送が幕を開ける。
初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。選考を勝ち抜いた9人の女性候補者が華やかな衣装で登場するなか、なぜか“あの頃のベッキー”を彷彿（ほうふつ）とさせるピンクのタンクトップにホットパンツ、そしてガラケー時代を思わせる大量のストラップを身につけたケムリが紛れ込む事態に。
「なんで俺だけ昔のベッキーなんだよ！」と困惑するケムリに対し、くっきー！が「一旦『色豚』座ってください」と冷たくあしらい、ケムリが「色豚って呼ぶなよ！」と声を荒げるなど、冒頭から波乱の展開となる。
【写真】真空ジェシカ・川北の恐怖のボケに大爆笑する『MAD5』メンバー
『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティー番組。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。選考を勝ち抜いた9人の女性候補者が華やかな衣装で登場するなか、なぜか“あの頃のベッキー”を彷彿（ほうふつ）とさせるピンクのタンクトップにホットパンツ、そしてガラケー時代を思わせる大量のストラップを身につけたケムリが紛れ込む事態に。
「なんで俺だけ昔のベッキーなんだよ！」と困惑するケムリに対し、くっきー！が「一旦『色豚』座ってください」と冷たくあしらい、ケムリが「色豚って呼ぶなよ！」と声を荒げるなど、冒頭から波乱の展開となる。