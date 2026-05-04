Aぇ! groupが、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞の5月3日・大阪城ホール夜公演にて、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施した。生配信はMCコーナー冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まる中で、事前に予告されていた重大発表の瞬間を迎えた。ステージ上のモニターには、これまでリリースしてきた楽曲タイトルが次々と映し出され、続いて4thシ