Aぇ! group、全45曲サブスク解禁が決定。ライブ会場から初の生配信で発表
Aぇ! groupが、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞の5月3日・大阪城ホール夜公演にて、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施した。
生配信はMCコーナー冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まる中で、事前に予告されていた重大発表の瞬間を迎えた。ステージ上のモニターには、これまでリリースしてきた楽曲タイトルが次々と映し出され、続いて4thシングル「でこぼこライフ」のティザー映像、そして最後に「2026.5.11 全45曲サブスク解禁」の文字が表示されると、大歓喜の歓声に包まれた。佐野晶哉は「サブスクやりまーす！」と笑顔で報告し、末澤誠也も「気軽に聴いてもらえるってことやもんね！」とコメント。メンバー自身もこの解禁を心待ちにしていた様子を見せた。
さらに、正門良規が「１曲披露されていない曲があるんですよね」と切り出すと会場はどよめき、「でこぼこライフって言うんですけど…今から披露していいですか？」という言葉に、大きな歓声が沸き起こり、映画の世界観とリンクした“シェーポーズも登場するコミカルなダンスが特徴の「でこぼこライフ」を初披露。初披露ながらも完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。
パフォーマンス後には“自称”パーフェクトと称してデビュー発表時のような喜びを見せ、会場を笑いに包む場面も。こうして、ライブ会場から初となる生配信は大盛況のうちに幕を閉じた。
なお、サブスク解禁にあたりスペシャルサイトも開設され、記念キャンペーンやプレイリスト企画などが行なわれている。
◾️4thシングル「でこぼこライフ」
2026年6月17日（水）リリース
購入：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life
○初回限定盤A
CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「でこぼこライフ」 Music Video
「でこぼこライフ」 Music Video Making
○初回限定盤B
CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「PRIDE」 Music Video
「PRIDE」 Making Video Making
○初回限定盤C
CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「俺たちのPRIDE対談」
「でこぼこライフ」Photoshoot Making
○通常盤
CD：UPCA-5004/1,243円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録
○おそ松さん盤
CD: UPCA-5005/1,000円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
▼特典情報
＜通常特典（形態別 / 先着）＞
初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）：でこぼこシール
※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール
初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! group缶ミラー
初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! groupアクリルチップ
※メンバーの顔絵柄のアクリルチップ(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
通常盤：ステッカーシート
※全員集合写真＆メンバーソロ写真他
おそ松さん盤：フィルム風シート
※映画のフィルム風シート(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
▼受付期間
2026年4月6日（月）18:00〜先着でなくなり次第終了
※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。
※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。
※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。
※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。
◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞
[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日（土）18:00開演
2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演
[福岡] マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日（金）17:00開演
2026年3月14日（土）18:00開演
2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日（土）18:00開演
2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日（土）18:00開演
2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演
[大阪] 大阪城ホール
2026年5月1日（金）18:00開演
2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演
2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日（土）18:00開演
2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演
[神奈川] 横浜アリーナ
2026年7月4日（土）18:00開演
2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演
2026年7月6日（月）18:00開演
2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演
[静岡] エコパアリーナ
2026年7月11日（土）18:00開演
2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演
関連リンク
◆サブスク解禁スペシャルサイト
◆Aぇ! group オフィシャルサイト
◆Aぇ! group オフィシャルX
◆Aぇ! group オフィシャルInstagram
◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Aぇ! group オフィシャルTikTok