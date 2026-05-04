「みどりの日」の4日、福岡市動植物園は無料開園日となっていて、多くの家族連れなどでにぎわっています。 福岡市動植物園には、開園前からおよそ1000人が列をつくりました。「みどりの日」のこの日は、多くの人に緑に親しんでもらうため入園が無料です。 動物園では、6日までのゴールデンウィーク期間中、普段は見ることのできないエサやりの様子を観察できるイベントなどが開かれています。■子ども「（カバ