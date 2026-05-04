5月4日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第14節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」22:05〜 中野和也：岡山-広島：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:20〜 河合貴子：浦和-千葉：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フットボール通信22:35〜 江藤高志：FC東京-川崎F：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:50