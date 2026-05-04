YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。2カ月間の筋トレの成果を披露しました。【写真】シルクロード、2カ月の筋トレ成果「やっぱマッチョシルクいいなあ」シルクロードさんは「2ヶ月筋トレして腹がやせて、他がデカくなった。減量して7キロ痩せたけどパワーは上がってます」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は筋トレを始める2カ月前に撮影した姿、2枚目と3枚目