「この変化マジでエグい！！ 」シルクロード、2カ月の筋トレ成果を披露！ 「ムキムキ父ちゃん爆誕」
「この変化マジでエグい！！ 」シルクロード、2カ月の筋トレ成果を披露！ 「ムキムキ父ちゃん爆誕」
YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。2カ月間の筋トレの成果を披露しました。
【写真】シルクロード、2カ月の筋トレ成果
「やっぱマッチョシルクいいなあ」シルクロードさんは「2ヶ月筋トレして腹がやせて、他がデカくなった。減量して7キロ痩せたけどパワーは上がってます」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は筋トレを始める2カ月前に撮影した姿、2枚目と3枚目の写真では、おなか周りはすっきりとしたものの、腕や肩、背中の鍛え上げた筋肉が際立つ白いランニング姿を披露しています。
コメントでは「2ヶ月でそんな背中デカくならんて普通」「まさかここに来てムキムキに、戻ってくれるとは」「2ヶ月でこの背中はヤバい」「2ヶ月でこの変化マジでエグい！！ 」「顔がこえーよw」「ムキムキ父ちゃん爆誕」「やっぱマッチョシルクいいなあ」「カッコ良いパパだなぁ」などの声が寄せられています。
「え…めちゃ重そうなの上げてません…！？」4月6日の投稿ではマシンを使って本格的な筋トレに取り組む姿を動画で披露しているシルクロードさん。ファンからは「最近見る度に身体がガッシリしてきたように思えたのでこれ見て納得しました！」「めっちゃ羨ましい設備」「ジムの器具増えた気がするw」「え…めちゃ重そうなの上げてません…！？」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト