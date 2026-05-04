何かを続けようとするとき、自分を追い込みすぎていないだろうか。その姿勢が挫折の原因になっているかもしれない。実は継続力がある人は、己を厳しく律しているのではなく、仕組みを整えているにすぎない。三日坊主を防ぐ方法とは？※本稿は、脳神経外科医の菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。続けようと意気込むほど継続は難しくなっていくセントラル・