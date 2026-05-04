“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳が、きょう4日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55〜後1：55）にVTR出演する。【番組カット】3年ぶり再会！笑顔の小峠英二&ののちゃん小学2年生になった乃々佳は、小峠英二と3年ぶりの再会を果たす。この春大幅リニューアルを遂げた「竜宮城スパホテル三日月」を完全ガイド。結婚した小峠への直球質問や、ほほ笑ましくも爆笑必至のやり取りも