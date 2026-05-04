“ののちゃん”村方乃々佳、小峠英二と3年ぶり再会 妹の“ひーちゃん”とヒルナンデスロケへ
“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳が、きょう4日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55〜後1：55）にVTR出演する。
【番組カット】3年ぶり再会！笑顔の小峠英二&ののちゃん
小学2年生になった乃々佳は、小峠英二と3年ぶりの再会を果たす。この春大幅リニューアルを遂げた「竜宮城スパホテル三日月」を完全ガイド。結婚した小峠への直球質問や、ほほ笑ましくも爆笑必至のやり取りも見どころとなる。
2人は3月にオープンしたばかりの特別室「デラックスシアタールーム」の仕掛けにはしゃぎ。すっかり成長した乃々佳ちゃんから「お嫁さんってどんな人？プロポーズとかってどんなことしたの？」「プロポーズはもう普通、普通。もう、部屋！俺の部屋。洒落た言葉とかも言ってない」と質問攻めに遭い、小峠がタジタジになる。
また、温水プールでは白熱の平泳ぎ対決に挑戦。まさかの結果となる。
さらに、新オープンの「三日月いちごパーク」では妹の“ひーちゃん”こと村方日那乃（3）も合流し、4種類のいちごの食べ比べを心ゆくまで満喫する。夕食の豪華ビュッフェでは旬の鯛のお刺身や限定メニューに舌つづみを打つ。心温まる癒やしの1日となる。
そのほか、梅沢富美男が満を持して「伊豆旅企画」に参戦。コットン（西村真二、きょん）、夏菜とともに、伊豆急行の「金目きっぷ」を使った絶景鉄道旅へ出発し、伊豆の海と絶品グルメを味わい尽くす。
【番組カット】3年ぶり再会！笑顔の小峠英二&ののちゃん
小学2年生になった乃々佳は、小峠英二と3年ぶりの再会を果たす。この春大幅リニューアルを遂げた「竜宮城スパホテル三日月」を完全ガイド。結婚した小峠への直球質問や、ほほ笑ましくも爆笑必至のやり取りも見どころとなる。
また、温水プールでは白熱の平泳ぎ対決に挑戦。まさかの結果となる。
さらに、新オープンの「三日月いちごパーク」では妹の“ひーちゃん”こと村方日那乃（3）も合流し、4種類のいちごの食べ比べを心ゆくまで満喫する。夕食の豪華ビュッフェでは旬の鯛のお刺身や限定メニューに舌つづみを打つ。心温まる癒やしの1日となる。
そのほか、梅沢富美男が満を持して「伊豆旅企画」に参戦。コットン（西村真二、きょん）、夏菜とともに、伊豆急行の「金目きっぷ」を使った絶景鉄道旅へ出発し、伊豆の海と絶品グルメを味わい尽くす。