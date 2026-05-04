整理整頓に便利なファイルケース。でも、そこに入っているのは書類ではなく…まさかの猫！？YouTubeで3000回再生を突破し反響をよんでいるのは、狭いファイルケースにおさまる猫の姿。「狭いところが落ち着くんだね」と共感の声や、最後に見せる衝撃の変顔に「おもしろすぎる」と爆笑のコメントが寄せられています。 【動画：透明のケースに入る子猫→体勢を変えていくうちに…とんでもない『変顔になる瞬間