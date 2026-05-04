整理整頓に便利なファイルケース。でも、そこに入っているのは書類ではなく…まさかの猫！？YouTubeで3000回再生を突破し反響をよんでいるのは、狭いファイルケースにおさまる猫の姿。「狭いところが落ち着くんだね」と共感の声や、最後に見せる衝撃の変顔に「おもしろすぎる」と爆笑のコメントが寄せられています。

【動画：透明のケースに入る子猫→体勢を変えていくうちに…とんでもない『変顔になる瞬間』】

これぞ職人技？美しすぎる「シンデレラフィット」

YouTubeチャンネル「ひのきネコ備忘録」に投稿されたのは、先住猫ひのきちゃんの子猫時代の姿です。現在は5頭いるうちの先住猫として知られる彼女ですが、当時は小さく、遊び心たっぷりな姿を見せていたのだとか。

透明なファイルケースに、ひのきちゃんがスポッと収まっている様子は、まさに「シンデレラフィット」という言葉がぴったり。ジャストサイズな収まり具合に、思わずスッキリした気分になってしまいます。

安心感の裏で、密かに行われていた「微調整」

隣にはお掃除ロボットのルンバや猫じゃらしが置いてありますが、今のひのきちゃんには全く関係ありません。この「狭くて囲まれた空間」こそが、誰にも邪魔されない最高の安らぎスポットになっているそうです。

もっと楽な顔の置き場所をじわじわと模索しているひのきちゃん。位置を微調整するたび、すでに少しだけプチ変顔になっていたのだそう。この試行錯誤が、後に訪れる「衝撃の結末」へのカウントダウンとなっていたのだとか…！

ギャップに悶絶！ほっぺがぺちゃっとなった不意打ちの変顔

ひのきちゃんがいよいよ本格的に、ベストポジションを決めにかかったときのことでした。ゴソゴソと動いて「ここだ！」と決めた瞬間、なんとほっぺたが透明な壁にギュッと押し付けられ、想像以上の「変顔」が完成してしまったそうです。

端正な顔立ちが「ぺちゃっ」と潰れてしまったお顔は、シュールでありながら愛嬌たっぷり。この計算なしのギャップ溢れる可愛らしさに、思わず吹き出してしまう視聴者が続出し、多くの人の心を一瞬で射抜いています。

投稿のコメント欄には、「面白可愛い！」「可愛いうえに変顔までこなすの？」といった絶賛の声や、「狭いところが落ち着くんだね」という温かい共感が寄せられています。また、長く見守るファンからは「こんな時代もあったのか」と、幼い頃の無邪気な姿を懐かしむ声もあり、多くの人の心を温めているようです。

YouTubeチャンネル「ひのきネコ備忘録」は、メインチャンネル「ひのき猫」の過去を振り返るためのアーカイブとして開設されたもの。先住猫ひのきちゃんを中心に、5頭の猫たちが織りなす賑やかな日常を発信しています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのきネコ備忘録」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。