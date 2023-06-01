プレミアリーグ第35節が3日に行われ、アストン・ヴィラとトッテナム・ホットスパーが対戦した。前節はウルヴァーハンプトン（ウルブス）との接戦を制し、2026年に入ってからのリーグ戦初白星を飾ったトッテナム・ホットスパー。しかし、依然としてチャンピオンシップ降格圏の18位に沈んでおり、危機的状況を脱することはできていない。今節先に試合を行った17位ウェストハムは敗戦によって勝ち点を上積みできず。この試合で「3