◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節鹿島１―１（ＰＫ４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）鹿島は町田を１―１で迎えたＰＫ戦で４―２のスコアで破り、今大会初のＰＫ戦勝利で勝ち点２を上積みした。２日に勝利し、暫定で首位に立っていたＦＣ東京を１日で引きずり下ろし、“再奪首”に成功した。＊＊＊初めて９０分での敗北を期した前節の東京Ｖ戦（１●２）から中３日で迎えた一戦。選手たちは「原点回帰