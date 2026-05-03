◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節 鹿島１―１（ＰＫ４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）

鹿島は町田を１―１で迎えたＰＫ戦で４―２のスコアで破り、今大会初のＰＫ戦勝利で勝ち点２を上積みした。２日に勝利し、暫定で首位に立っていたＦＣ東京を１日で引きずり下ろし、“再奪首”に成功した。

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初めて９０分での敗北を期した前節の東京Ｖ戦（１●２）から中３日で迎えた一戦。選手たちは「原点回帰」を合言葉にピッチに立った。

序盤から相手ＤＦラインの背後を突く攻撃を繰り返し、ＦＷチャヴリッチに決定機が訪れるなど好機を創出。一方で単発に終わる攻撃も多く、敵陣に押し込む形が作れなかった。前節での反省点を生かす形となったが、今度はボールを動かしながら前進する攻撃がみられなくなり、０―０での折り返しとなった。

後半５分、ＣＫの流れからＭＦ柴崎岳の頭でのパスをレオセアラが高い打点で仕留め、先制に成功。しかし早川が「隙も緩さもあった」と振り返ったように、先制からわずか３分であっさりと同点に追いつかれてしまった。

その後は鹿島ペースとなるも、勝ち越し点は遠く試合はＰＫ戦へ。今季２戦２敗と苦手意識もあったＰＫ戦だが、早川が２本をセーブし、キッカー４人が全員成功。勝ち点２を獲得した。

鬼木達監督は「（前半は）少し狙いを持ちすぎた。もう少しボールを動かしながらできればよかったが、前節の反省点だったのでしょうがない部分だったかなと思う」と振り返り、勝ち点２の意味については「次のゲーム次第かなと思います」と中２日で行われる６日の水戸戦（メルスタ）を見据えた。