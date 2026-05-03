春の県高校野球の決勝戦がきょう富山市で行われ、富山商業が高岡第一を下し、2年ぶり26回目の優勝を果たしました。春の県高校野球決勝戦は、高岡第一と富山商業が対戦しました。試合は、高岡第一が4番、森木の犠牲フライや守備の乱れで3点を先制します。その直後の4回。1点を返した富山商業は6番、岩城のタイムリーヒットで1点差に詰め寄ると、さらにランナー2、3塁から7番の藤岡。センター前にはじき返し一気に