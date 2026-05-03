ザンクトパウリMF藤田譲瑠チマは3試合連続で途中交代ドイツ1部ブンデスリーガのザンクトパウリに所属するMF藤田譲瑠チマはここ3試合で途中交代のゲームを過ごしている。地元メディア「LIGAINSIDER」では、調子を落としていると指摘しつつも、1対1の強さを長所とレポートした。藤田は今季に向けドイツへ移籍すると、開幕からレギュラーを確保して試合出場を続けている。しかし、4月に入って途中交代が3試合と欠場1試合となり、