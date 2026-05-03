米専門誌が次戦相手に予想ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。試合後、米専門誌は次戦の相手を予想。候補として名が挙がった、ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）とは──。中谷との頂上決戦を3-0判定で制した井上。会見で、今後の試合について「僕の中では白紙」と話したが、最も権威ある米ボクシ