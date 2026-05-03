中国で開催中のU-17女子アジアカップで、注目国はグループステージ（GS）初戦でそれぞれ白星を飾った。ホスト国の中国はミャンマーに６−０、日本はレバノンに13−０、オーストラリアはインドに２−０と順調な滑り出しだ。優勝候補の北朝鮮は台湾に10−０の完勝を収めた。この一戦を、北朝鮮と同組の韓国のメディア『OSEN』は、「ユ・ジョンヒャンが一人で５ゴールの大爆発＋シュート数39−１で圧倒、チャンピオン北朝鮮サッカ