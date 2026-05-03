敵地パドレス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は2日（日本時間3日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。4回の第2打席は三振に倒れたが、驚異的なパワーを感じさせた場面に実況席から驚きの声が漏れていた。豪快に振り抜いた。0-0の4回先頭、相手の先発キングが投じた初球を捉えると、打球は右翼方向へ。惜しくもファウルとなったが、スタンド最上段まで到達した。ホワイトソックス地元局「シカゴ・