世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。5万5000席のチケットが完売。世界が注目する日本人2人による“世紀の一戦”だった。メインイベントの試合内容はさることながら、海外記者は前座からボクシングに熱中する日本の観客に感銘を受けていた。井上と中谷