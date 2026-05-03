オーストラリア・ビクトリア州にある石炭火力発電所（2022年撮影、写真：ゲッティ＝共同通信社）今年（2026年）3月27日、高市早苗首相は自身のSNSで、「経済産業省の審議会での議論を踏まえて、効率の悪い石炭火力（発電）の稼働抑制措置を、2026年度は適用しないとし、年間50万トンのLNG（液化天然ガス）を節約します」と宣言した。「ホルムズ危機」で、世界の原油・LNG市場が供給量逼迫と価格高騰でパニック状態に陥ったことへ