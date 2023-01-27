お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（34）が2日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。コントを一切やらない理由を明かした。今回は「令和のお笑い大実験混ぜるなチャップリン」と題して放送され、や団とエバースが出演した。「漫才一筋」と紹介されたエバースにMCの内村光良が「コントやらないの?」と尋ねた。これに佐々木は「そうですね。キングオブコン