人気の病院猫に「出禁」命令 画像はイメージです ニュージーランド北島にある「タラナキ病院」をひんぱんに訪れて、患者やスタッフたちに人気の猫が2匹います。以前からおなじみの茶トラ猫Pipと、最近やってくるようになったバーマン猫Pabloです。 ところが最近、この２匹の人気猫に「建物内への出入り禁止」という決定がなされ、人々の激しい反発を買っています。禁止の理由は「感染予