卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で起きた?セクハラ問題?が波紋を呼んでいる。台湾紙「自由時報」は「台湾女子チームの指揮官はインスタグラムで、試合前のセキュリティチェック中に選手たちが警備員から不適切な身体的接触を受けたと明かし、深刻な懸念を表明した」と伝えた。２日のリーグ戦は１勝１敗で終えるも、コート外で大問題が発生した。さらに同紙は「韓国との試合前のセキュリティチェックで金属探知機が反応