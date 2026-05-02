大型連休後半が始まり、秋田新幹線の下りは2日が混雑のピークとなっていてJR秋田駅では多くの帰省客や旅行客の姿が見られました。最大12連休となった今年の大型連休の後半。JR秋田駅では帰省した家族連れや観光客など多くの人でにぎわいました。JR東日本秋田支社では連休中、上り・下り合わせて秋田新幹線の列車を71本増やして対応しています。秋田新幹線は2日、東京から秋田へ向かう下りのピークを迎えていて、最終列