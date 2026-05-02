プレミアリーグは最高峰の競争力を誇る上、イングランド国内には２つのカップ戦があり、日程的にも極めてタフだ。アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、他国のビッグクラブとの違いを大きく感じているようだ。英紙『Mirror』が発言を伝えている。アーセナルは現地４月29日にチャンピオンズリーグ準決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。互いにPKで得点し、１−１で終わった。一方、その前日に行なわ