「これまで目にしたなかで最高の試合」アーセナル指揮官、計９発のCL準決勝に感激も…リーグの違いなどを強調「雲泥の差だ。全く異なる世界」
プレミアリーグは最高峰の競争力を誇る上、イングランド国内には２つのカップ戦があり、日程的にも極めてタフだ。アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、他国のビッグクラブとの違いを大きく感じているようだ。英紙『Mirror』が発言を伝えている。
アーセナルは現地４月29日にチャンピオンズリーグ準決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。互いにPKで得点し、１−１で終わった。
一方、その前日に行なわれた準決勝のもう１カードは、稀に見るシーソーゲームに。５−４と激しく打ち合った末に、ホームのパリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンに先勝した。
アルテタ監督は裏カードを高く評価しつつも、かなり消耗し、怪我人を多く抱える自分たちとは条件が違うと強調。まず「バイエルン対PSGを見れば、両チームのクオリティ、特に選手たちが発揮した個人のクオリティという点で、おそらく私がこれまで目にしたなかで最高の試合だった。これほどのものは見たことがない」と称えた上で、次のように語った。
「出場時間や選手たちのフレッシュさを考えると、驚くことではない。あれほどのクオリティを発揮するには、非常にフレッシュでなければならない。リーグの違いや戦い方の違いは、まさに雲泥の差だ。最近の関連する統計を見れば一目瞭然だろう。我々は全く異なる世界を比較している」
パリSGはリーグ・アンで、バイエルンはブンデスリーガで、それぞれ一強と言える状態を維持している。それゆえ、世界屈指の強豪がひしめき合うプレミアリーグを戦う、自分たちとの比較はナンセンスだと考えているのだ。怪我人の存在も大きな違いだ。
「彼らは全選手が起用可能で、最高のコンディションにある。先日の２チーム（パリSGとバイエルン）について話すと、そうだろう？何人の選手が起用可能だった？全員が最高の状態で揃っていた。それが最も重要な部分だ」
就任７年目のスペイン人指揮官は、非常に厳しい条件下で、チャンピオンズリーグとプレミアリーグの二冠に導けるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
アーセナルは現地４月29日にチャンピオンズリーグ準決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。互いにPKで得点し、１−１で終わった。
アルテタ監督は裏カードを高く評価しつつも、かなり消耗し、怪我人を多く抱える自分たちとは条件が違うと強調。まず「バイエルン対PSGを見れば、両チームのクオリティ、特に選手たちが発揮した個人のクオリティという点で、おそらく私がこれまで目にしたなかで最高の試合だった。これほどのものは見たことがない」と称えた上で、次のように語った。
「出場時間や選手たちのフレッシュさを考えると、驚くことではない。あれほどのクオリティを発揮するには、非常にフレッシュでなければならない。リーグの違いや戦い方の違いは、まさに雲泥の差だ。最近の関連する統計を見れば一目瞭然だろう。我々は全く異なる世界を比較している」
パリSGはリーグ・アンで、バイエルンはブンデスリーガで、それぞれ一強と言える状態を維持している。それゆえ、世界屈指の強豪がひしめき合うプレミアリーグを戦う、自分たちとの比較はナンセンスだと考えているのだ。怪我人の存在も大きな違いだ。
「彼らは全選手が起用可能で、最高のコンディションにある。先日の２チーム（パリSGとバイエルン）について話すと、そうだろう？何人の選手が起用可能だった？全員が最高の状態で揃っていた。それが最も重要な部分だ」
就任７年目のスペイン人指揮官は、非常に厳しい条件下で、チャンピオンズリーグとプレミアリーグの二冠に導けるだろうか。
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