「これまで目にしたなかで最高の試合」アーセナル指揮官、計９発のCL準決勝に感激も…リーグの違いなどを強調「雲泥の差だ。全く異なる世界」

「これまで目にしたなかで最高の試合」アーセナル指揮官、計９発のCL準決勝に感激も…リーグの違いなどを強調「雲泥の差だ。全く異なる世界」