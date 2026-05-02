今年１月にレアル・マドリー（スペイン）からリヨン（フランス）にレンタル移籍したエンドリッキが、今夏に復帰するようだ。スペイン紙『AS』が伝えている。ブラジル代表FWは、2024年７月に母国の名門パルメイラスからマドリーに移籍。１年目はカルロ・アンチェロッティ監督のもとで37試合に出場し７ゴールをマークしていたが、昨年６月から今年１月まで指揮を執ったシャビ・アロンソ政権下では、なかなか出番を得られず。出場