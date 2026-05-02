「期待は確固たるもの」フランスで大活躍のブラジル代表FWが今夏に古巣復帰へ。「マドリーは主役としての役割を担うことを望んでいる」とスペイン紙報道

「期待は確固たるもの」フランスで大活躍のブラジル代表FWが今夏に古巣復帰へ。「マドリーは主役としての役割を担うことを望んでいる」とスペイン紙報道