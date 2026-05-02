泣いても笑っても残り４試合だ。降格圏の18位に沈むトッテナムは現地５月３日、プレミアリーグ第35節で５位のアストン・ビラと敵地で対戦する。残留ラインの17位につけるウェストハムとの勝点差は２。逆転残留を果たすために、ロベルト・デ・ゼルビ監督が幾度となく強調するのは、メンタリティの重要性だ。英公共放送『BBC』によれば、３月31日から窮地の名門を率いるイタリア人指揮官は、ネガティブな感情こそが最大の敵だ